"Кошки" пошли в кино

Станет ли новая киноверсия знаменитых "Кошек" таким же долгожителем, как и театральная постановка? Только что появившийся трейлер фильма многообещающ. Нестареющая музыка Эндрю Ллойда Уэббера, подвергнутые компьютерной обработке при помощи новейших технологий motion capture костюмы, актёрский состав во главе с Джуди Денч, прима-балерина Ковент Гарден Франческа Хэйуард и хип-хоп танцевальный дуэт Les Twins. Режиссёр - Том Хупер, снявший "Отверженных" и "Король говорит".

Лента выйдет на экраны в конце декабря

После премьеры в начале 80-х годов этот мюзикл был самым продолжительным бродвейским шоу, пока его не опередил "Призрак оперы". Фильм вновь приглашает зрителей на грандиозный всемирный бал кошек, выбирающих достойнейшего, который отправится в кошачий рай. Кандидатам нужно доказать свою исключительность, у каждого из них своя история, своя тайна и своя песня.