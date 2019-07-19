Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.
Срочная новость

Греция

Баснословные цены Миконоса

 Комментарии
 Надежда Дрямина 
Баснословные цены Миконоса
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Бирюзового цвета вода в чистейшем море, яркое солнце, белый песок. Пейзажи греческого Миконоса столь же живописны, что и на рекламных плакатах турагентств. Но пребывание здесь - удовольствие не просто дорогое, а очень дорогое.

Взлетевшие цены испортили настроение многим отдыхающим. Но им ничего не остаётся, кроме как платить за доступ к 80% пляжей острова.

Соцсети пестрят фотографиями ценников и чеков с трёхзначными цифрами. Например, ужин в местном ресторанчике - несколько напитков и порций кальмаров - обошёлся туристу из Бруклина в 800 с лишним евро.

"Конечно, для среднестатистического туриста это дорого. Но богатые люди, с которыми я общаюсь, говорят, что отдых здесь на 30-40 процентов дешевле", - поясняет Димитрис Христофоридис, местный предприниматель, который взимает с отдыхающих по 200 евро за шезлонг, зато ежегодно отчисляет около миллиона евро за пользование пляжем.

Каждый его квадратный метр власти сдают в аренду. И предприниматели сами устанавливают цены на свои услуги. Борьбу с теми, кто злоупотребляет, ведут работники местных туристических комитетов.

"Мы звоним, идем туда, подключаем мэра, полицию, оповещаем туристов, о том, какие заведения лучше не посещать", - рассказывает Мария Кусатана, президент местного совета по туризму.

Власти распорядились о закрытии нескольких ресторанов недобросовестных владельцев, ведь бунт в соцсетях - не лучшая реклама для туристов, которые обеспечивают около 20% греческого ВВП.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube