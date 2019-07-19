Баснословные цены Миконоса

Бирюзового цвета вода в чистейшем море, яркое солнце, белый песок. Пейзажи греческого Миконоса столь же живописны, что и на рекламных плакатах турагентств. Но пребывание здесь - удовольствие не просто дорогое, а очень дорогое.

Взлетевшие цены испортили настроение многим отдыхающим. Но им ничего не остаётся, кроме как платить за доступ к 80% пляжей острова.

Соцсети пестрят фотографиями ценников и чеков с трёхзначными цифрами. Например, ужин в местном ресторанчике - несколько напитков и порций кальмаров - обошёлся туристу из Бруклина в 800 с лишним евро.

"Конечно, для среднестатистического туриста это дорого. Но богатые люди, с которыми я общаюсь, говорят, что отдых здесь на 30-40 процентов дешевле", - поясняет Димитрис Христофоридис, местный предприниматель, который взимает с отдыхающих по 200 евро за шезлонг, зато ежегодно отчисляет около миллиона евро за пользование пляжем.

Каждый его квадратный метр власти сдают в аренду. И предприниматели сами устанавливают цены на свои услуги. Борьбу с теми, кто злоупотребляет, ведут работники местных туристических комитетов.

"Мы звоним, идем туда, подключаем мэра, полицию, оповещаем туристов, о том, какие заведения лучше не посещать", - рассказывает Мария Кусатана, президент местного совета по туризму.

Власти распорядились о закрытии нескольких ресторанов недобросовестных владельцев, ведь бунт в соцсетях - не лучшая реклама для туристов, которые обеспечивают около 20% греческого ВВП.