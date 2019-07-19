Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.
Срочная новость

Марокко

Убийцам скандинавских туристок вынесен приговор

 Комментарии
 Лев Удольский 
Убийцам скандинавских туристок вынесен приговор
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Суд Марокко приговорил к смертной казни трёх человек, признанных виновными в убийстве двух туристок из Скандинавии в декабре прошлого года. Ещё один их сообщник получил пожизненное заключение. Незадолго до убийства все четверо присягнули на верность террористической группировке ИГИЛ, что подтверждает оказавшаяся в руках следствия видеозапись. Всего по этому делу были задержаны 13 человек. Власти квалифицировали преступление как теракт.

28-летняя Марен Веланд из Норвегии и 24-летняя датчанка Луиза Вестерагер Йесперсен проводили в Марокко отпуск. Они были убиты в окрестностях горы Тубкаль – популярного среди туристов района. К посольствам Норвегии и Дании пришли тогда сотни людей, чтобы выразить соболезнования семьям погибших.