Иранцы задержали британский танкер

Иранские военные задержали в Ормузском проливе танкер под флагом Великобритании. Представители Корпуса стражей исламской революции заявили, что судно Stena Impero задержано «в связи с нарушением международных правил» и сопровождено к берегу, где проводятся проверки. В шведской судоходной компании, зафрахтовавшей судно, сообщили, что экипаж из 23 человек не выходит на связь. Среди моряков, по данным компании, — трое россиян.

Ранее в пятницу Гибралтар на месяц продлил срок задержания танкера, перехваченного несколько недель назад на входе в Средиземноморье. Заявлено, что судно под панамским флагом везло иранскую нефть в Сирию в обход европейских санкций. В Тегеране это отрицают и после задержания объявили, что не оставят такие действия без ответа.