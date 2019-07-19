Меркель чувствует себя хорошо

Состояние здоровья не помешает Ангеле Меркель исполнять свои обязанности оставшуюся пару лет. Об этом она сама заявила журналистам на традиционной летней пресс-конференции канцлера перед каникулами. Глава немецкого правительства выглядела довольной и была в хорошем настроении:

«Я чувствую себя хорошо. С таким количеством интересных вопросов — очень хорошо. В 2021-м я уйду из политики. Я полагаю, что жизнь после этого продолжится, и я надеюсь провести её в добром здравии».

Ангела Меркель занимает пост канцлера почти 14 лет. На этой неделе ей исполнилось 65. Значительным успехом последнего времени политологи называют достижение давней и верной сторонницы Ангелы Меркель, экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, которая теперь стала главой Еврокомиссии, несмотря на то, что решение далось евродепутатам непросто.

Джессика Сальц, Euronews:

«Ангела Меркель прямо поддержала свою коллегу-консерватора Урсулу фон дер Ляйен. Несмотря на волну критики, она в итоге стала первой в истории женщиной-главой Еврокомиссии. Меркель поддержала и позицию Ляйен по поводу „брексита“: она подтвердила, что британцам нужно дать отсрочку, если они этого попросят, но пересматривать условия „развода“ по её мнению нельзя».