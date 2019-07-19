Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.
Срочная новость

Германия

Меркель чувствует себя хорошо

 Комментарии
 Euronews 
Меркель чувствует себя хорошо
Авторское право
REUTERS/Hannibal Hanschke
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Состояние здоровья не помешает Ангеле Меркель исполнять свои обязанности оставшуюся пару лет. Об этом она сама заявила журналистам на традиционной летней пресс-конференции канцлера перед каникулами. Глава немецкого правительства выглядела довольной и была в хорошем настроении:

«Я чувствую себя хорошо. С таким количеством интересных вопросов — очень хорошо. В 2021-м я уйду из политики. Я полагаю, что жизнь после этого продолжится, и я надеюсь провести её в добром здравии».

Ангела Меркель занимает пост канцлера почти 14 лет. На этой неделе ей исполнилось 65. Значительным успехом последнего времени политологи называют достижение давней и верной сторонницы Ангелы Меркель, экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, которая теперь стала главой Еврокомиссии, несмотря на то, что решение далось евродепутатам непросто.

Джессика Сальц, Euronews:

«Ангела Меркель прямо поддержала свою коллегу-консерватора Урсулу фон дер Ляйен. Несмотря на волну критики, она в итоге стала первой в истории женщиной-главой Еврокомиссии. Меркель поддержала и позицию Ляйен по поводу „брексита“: она подтвердила, что британцам нужно дать отсрочку, если они этого попросят, но пересматривать условия „развода“ по её мнению нельзя».