Турцию исключили из программы F-35

Турция больше не сможет участвовать в разработке истребителей F-35. Об этом в четверг заявили представители администрации президента США.

Причина - покупка Анкарой российского ЗРК С-400.

F-35 "не может сосуществовать с российской платформой сбора разведданных ", - отметили в Белом доме.

"Покупка Турцией С-400 противоречит ее обязательствам перед НАТО и будет иметь пагубные последствия для её взаимодействия с альянсом. Решение Турции продолжить закупки российской системы, не повлияет на прочное международное партнёрство по F-35", - сказала Эллен Лорд, замминистра обороны США по вопросам закупок.

В турецком МИД заявили: этот шаг "нанесёт непоправимый вред двусторонним отношениям".

В Пентагоне подсчитали: исключение из программы обойдется Турции в 9 миллиардов долларов. Она производила свыше 900 компонентов для самолетов. Теперь их выпуском займутся США.

Анкара заказала более сотни истребителей и даже внесла предоплату, но Дональд Трамп запретил продавать ей F-35.

Контракт на поставку четырех дивизионов российской системы ПВО С-400 был подписан два года назад. первые "Триумфы" Турция получила 12 июля.