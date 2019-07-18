Капитан судна Sea-Watch отвечает на обвинения

Капитана поисково-спасательного судна НПО Sea-Watch вызвали на допрос в прокуратуру в сицилийском Агридженто. По обвинению в пособничестве незаконной миграции Кароле Ракете грозит до десяти лет лишения свободы.

31-летней немке пришлось объяснять, почему она подобрала в море десятки мигрантов, не дождавшись ливийской береговой охраны, которая работает на этом участке.

Ей также предстояло обосновать свое решение направить судно с нелегалами к итальянскому берегу, а не в Ливию или Судан.

Ракете арестовали 29 июня за нарушения запрета властей на вхождение в территориальные воды Италии. После двух недель, проведённых в море, судно под её управлением с 42 пассажирами на борту пришвартовалось в порту Лампедузы.

Вскоре женщину освободили - суд постановил, что она "действовала во спасение человеческих жизней". Но активистка до сих пор находится под следствием.

Дело Ракете оживило дебаты о миграционном кризисе в Средиземноморье и всколыхнуло европейскую общественность. Всего за несколько дней акция помощи Sea-Watch собрала почти полтора миллиона евро пожертвований.