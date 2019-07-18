Британке выписали огромный штраф за "агрессивное поведение" в самолете

Пассажирку британского лоукостера Jet2, чье "крайне агрессивное поведение" стало причиной привлечения к ситуации двух военных самолетов, оштрафовали на 85 тыс. фунтов стерлингов (6 млн. 700 тыс. руб.).

Авиакомпания сообщила, что членам экипажа и остальным пассажирам пришлось силой удерживать 25-летнюю гражданку Великобритании Хлою Хайнс, чтобы та не открыла дверь самолета во время полета. Рейс из Лондона в турецкий Даламан 22 июня пришлось вернуть в аэропорт вылета Станстед в сопровождении двух военных истребителей "Тайфун".

Резкий разворот истребителей для вылета к местонахождению лайнера вызвал звуковой удар, который был слышен во многих районах британской столицы. Полиция сообщила, что из-за звука, похожего на взрыв, в местную службу спасения поступило "большое количество звонков".

В Станстеде Хайнс арестовали "по подозрению в нападении на воздушное судно и причинении ущерба". Затем женщину освободили под залог до 30 июля. Авиакомпания внесла Хайнс в "черный список" пожизненно.

Генеральный директор Jet2 Стив Хипи, сказал, что в его практике этот эпизод стал худшим случаем агрессии на борту самолета. "Она должна понести ответственность за свои действия. Мы надеемся, что этот отрезвляющий инцидент с его серьезными последствиями станет предупреждением для тех, кто считает, что вести себя таким образом допустимо", - добавил он.