Жертвами пожара в Киото стали 33 человека

Число жертв пожара в здании анимационной студии в японском городе Киото достигло 33. Еще 36 человек, по данным властей, пострадали. На месте происшествия практически сразу был задержан 41-летний мужчина, который предположительно разлил бензин внутри студии и поджег его. Сейчас он находится в больнице с ожогами. Очевидцы рассказали, что перед пожаром слышали крики "Умрите!". Как сообщается, в студии в момент возгорания находились более 70 человек.

"Я никогда не думала, что такой инцидент может когда-то произойти в Киото, особенно в этом районе. Интересно, что так разгневало подозреваемого в поджоге?", - говорит эта женщина.

Японская телекомпания NHK показала отснятый материал, из которого видно, как полицейские задержали на месте инцидента раненого подозреваемого. Как стало известно, за полчаса до случившегося этот человек купил 40 литров бензина на автозаправке, расположенной недалеко от студии. Жители города потрясены произошедшим.

"Мне очень больно, потому что у меня остались самые приятные воспоминания о мультфильмах, таких как "K-On!" и "Меланхолия Харухи Судзумии". Мы часто обсуждали их с друзьями ", - говорит это парень.

Возгорание удалось потушить лишь спустя 5 часов. В его ликвидации были задействованы более 30 пожарных расчетов. Пожар в студии аниме стал одним из самых трагических в Японии в XXI веке.