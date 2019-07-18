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Иран

Видео захвата танкера Ираном

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 Вероника Доваль 
Видео захвата танкера Ираном
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Власти Ирана обнародовали видеозапись задержания иностранного танкера, перевозившего, как утверждается, контрабандное топливо. Операцию по захвату около острова Ларак в Ормузском проливе провели катера Корпуса стражей исламской революции. В Тегеране не называют принадлежность судна, но, судя по видеокадрам, речь идет о нефтяном танкере Riah, приписанном к Объединенным Арабским Эмиратам и переставшем подавать сигналы о своем местонахождении в минувшее воскресенье. На его борту, как сообщалось ранее, находились 12 моряков. Их взяли под стражу.

По данным ряда СМИ, судно переправляло топливо от иранских контрабандистов иностранным покупателям. В Вашингтоне назвали действия Тегерана нарушением безопасного судоходства в районе и призвали немедленно отпустить танкер.