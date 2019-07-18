Фрум признан победителем "Вуэльты-2011"

Крис Фрум признан победителем веломногодневки "Вуэльта-2011". Титул перешел к британцу от испанца Хуана Хосе Кобо, который был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых прав. В его пробах, сданных в тот период, были обнаружены отклонения, которые свидетельствуют о применении запрещенного препарата. И поскольку срок подачи апелляции истек, Фрум, занявший восемь лет назад второе место, был признан победителем.

"Лучше поздно, чем никогда! С "Вуэльтой-2011" у меня связаны особые воспоминания", - написал Фрум в своем Twitter.

Сейчас британец восстанавливается после травмы. Во время велогонки "Критериум Дофине" во Франции он врезался в стену и получил несколько переломов. Из-за этого Фрум вынужден пропустить "Тур де Франс".