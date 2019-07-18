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Бельгия

Новый штраф для Qualcomm

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 Ирина Шелудкова 
Новый штраф для Qualcomm
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Еврокомиссия оштрафовала американского производителя мобильных процессоров Qualcomm на 242 млн евро за занижение цен на свою продукцию. В заявлении антимонопольного регулятора ЕС говорится, что нарушения были допущены в период с 2009 по 2011 годы в отношении устройств, использующихся для сетей 3G.

На брифинге в Брюсселе еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер сообщила: "Несмотря на то, что такие демпинговые цены в краткосрочном плане могут снизить стоимость продукта, в долгосрочном отношении клиенты оказываются в невыгодном положении, потому что жертвы такой хищнической стратегии вынуждены покинуть рынок, а доминирующая компания больше может не заботится о конкуренции и попытается вернуть потерянное, повысив цены, снизив объем инвестиций и темпы внедрения инноваций в ущерб потребителям".

Расследование было инициировано на основании жалобы британского конкурента Qualcomm —компании Icera ("Айсира").

Накануне Еврокомиссия запустила антимонопольное расследование в отношении американской компании Amazon, которая возможно нарушила правила конкуренции ЕС при использовании конфиденциальных данных от независимых розничных торговцев.

Это уже второй штраф, который антимонопольный регулятора ЕС наложил на Qualcomm. В прошлом году компания была оштрафована почти на миллиард евро за сговор со своим основным клиентом корпорацией Apple.

В марте Еврокомиссия оштрафовала компанию Google почти полтора миллиарда евро за нарушение антимонопольных правил при размещении онлайн-рекламы и её выделении в результатах поиска в сети.

Новый штраф для Qualcomm составляет 1,27% выручки компании за предыдущий год.