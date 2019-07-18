Пресс-секретарь Схинас стал еврокомиссаром

Глава пресс-службы Еврокомиссии Маргаритис Схинас станет новым еврокомиссаром от Греции вместо Димитриса Аврамопулоса.

Предыдущий премьер-министр страны Алексис Ципрас просил оставить в введении греческого чиновника вопросы миграции. Однако новое правительство Греции хочет, чтобы представитель Афин обладал «производственным портфелем», то есть курировал экономические дела.

Схинас продолжит служить в Брюсселе, но теперь под начальством немки Урсулы фон дер Ляйен. Всего еврокомиссаров 28 — по одному от каждого члена ЕС.