Лекарства или тюрьма: как матери, рискуя свободой, спасают своих детей

Елена Боголюбова, мать больного ребенка, которая днем ранее была задержана на почте при получении посылки с лекарством "Фризиум", не смогла подтвердить законность покупки. Об этом заявили в Федеральной таможенной службе. По словам представителя ведомства, мать смогла предоставить только рекомендацию от врачей. Экспертиза показала, что лекарство содержит вещество клобазам.

Сегодня задержали маму Миши Боголюбова. Маму пациента детского хосписа. Все по тому же поводу - Мише нужен... Publiée par Lida Moniava sur Mardi 16 juillet 2019

В России препарат "Фризиум" не зарегистрирован. Лекарство предназначалось для сына Елены, у которого болезнь Баттена. Ребенка часто мучают судороги.

"У нас для наркотиков границы практически открыты. Вместо какой-то борьбы по противодействию каналам поставки наркотиков или каким-то серьезным выявлениям организованных преступных групп, на чем, как у нас говорит глава МВД, сосредоточены основные усилия МВД, в действительности занимается таким очковтирательством, имитирует борьбу с наркотиками, ловя людей, чьи действия в общем-то никакой общественной опасности не представляют", - говорит специалист по вопросам наркополитики, эксперт Института прав человек Арсений Левинсон.

В прошлом году в похожей ситуации оказалась Екатерина Коннова. Женщина была вынуждена продать остатки диазепама, который она купила для сына. Диагноз Миши - ДЦП и эпилепсия. Во время встречи с покупателем Екатерину задержали. Через два месяца дело было закрыто.

Я вынуждена была приобрести для пробы микроклизмы, содержащие диазепам. В России диазепам относится к психотропным веществам. В связи с этим мне грозило от 4 до 8 лет тюрьмы. Год назад мы объединились с мамами со всей России и написали список лекарств, в которых мы нуждаемся, которые мы постоянно покупаем для лечения, для обезболивания своих детей. Мы были уверены, что нас услышат и что нам смогут помочь. Нам пообещали, что нам помогут, но, к сожалению, за этот год ничего не изменилось Екатерина Коннова Мать тяжелобольного ребенка

Екатерина Коннова с сыном Арсением

Задержание Боголюбовой прокомментировали в Кремле. "Понятно, когда речь идет о каких-то злоупотреблениях, но в данном случае речь идет о матери больного ребенка. Конечно, это вызывает серьезную обеспокоенность", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что ситуация разрешена частично, потому что уголовное дело остается".

В прошлом месяце глава фонда "Вера" Нюта Федермессер спросила Владимира Путина о декриминализации приобретения и хранения наркотических и психотропных веществ для медиков, работающих с паллиативными пациентами. Президент на это ответил, что нужна система отчетности и фиксации оборота наркотических средств при такого рода помощи.