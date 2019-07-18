В Европе открывают тюрьмы

Программа "Вкратце из Брюсселя":

На острове Суоменлинна, рядом с Хельсинки, имеется «открытая тюрьма». В ней заключённых готовят к окончательному выходу на волю.

Правительство Финляндии утверждает, что смягчение режима в пенитенциарных учреждениях помогло сократить их население до самого низкого в Европе уровня: на 100 тысяч финских граждан приходится 103 узника, тогда как в среднем по ЕС - 318.

Марко Карьялайнен отбывает уже четвертое наказание, сроком в 4 года. Он мечтает стать тренером в спортзале и покончить с рецидивами. Ему разработан индивидуальный план лечения от наркозависимости.

«Здесь совсем не так, как в обычных застенках, где ты просто сидишь и ждешь, пока закончится исполнение приговора, - говорит Марко. - Здесь разрешено очень многое, и мы этим пользуемся. Я учусь, работаю, занимаюсь физическими упражнениями каждый день».

В подобных «колониях-поселениях» отбывает наказание 30% всех финских заключенных. Это считается эффективной профилактикой радикализации и экономией казённых средств. Один день содержания в обычной тюрьме обходится государству в 213 евро, а в открытой - всего 149 евро.

В Суоменлинна 100 заключенных, а годовой бюджет учреждения составляет 4,2 миллиона евро.

«Это дешевле, потому что у нас гораздо меньше персонала, - говорит директор Синикка Саарела. - В открытых тюрьмах осуждённые постоянно занимаются чем-то полезным - убирают камеры, вернее комнаты, готовят еду, а значит, берут на себя часть работы. За каждым ведётся электронное наблюдение. У нас на дежурстве в каждый момент только пять охранников ".

Такие альтернативны тюрьмам с решетками рассматриваются на встрече в Хельсинки министров юстиции Евросоюза. Другая тема дискуссии - «качество и независимость судебной системы в странах-членах".

Пресс-секретарь Схинас стал еврокомиссаром

Глава пресс-службы Еврокомиссии Маргаритис Схинас станет новым еврокомиссаром от Греции вместо Димитриса Аврамопулоса. Предыдущий премьер-министр Алексис Ципрас просил оставить в введении следующего грека вопросы миграции. Однако новое правительство хочет, чтобы представитель Афин обладал «производственным портфелем», то есть курировал экономические дела.

Схинас продолжит служить в Брюсселе, но теперь под начальством немки Урсулы фон дер Лайен. Всего еврокомиссаров 28 — по одному от каждого члена ЕС.