Лунная миссия-69 продолжает двигать науку

_ Невероятно, но факт: инструментарий, размещенный на лунной поверхности американскими астронавтами в 1969 году, и сегодня служит науке. Инженер из обсерватории на Лазурном берегу, на юге Франции, рассказал и показал нашему корреспонденту Джереми Уилксу, о чем именно идет речь._

... Клеман Курд каждый день фокусирует телескоп на место, где в 1969 году опустился американский лунный модуль. Инженер и астроном рассказывает: "С 1981 года мы направляем лазерные импульсы на Луну, на отражатель, установленный там миссией Нила Армстронга и Базза Олдрина. Каждый день, когда позволяет погода, мы замеряем расстояние между нашей станцией и этим отражателем".

Команда в обсерватории на юге Франции может производить замеры с точностью до нескольких миллиметров, при том, что речь идет о дистанции в без малого 400 тысяч километров.

"Мы засекаем время, луч генерируется здесь у нас. Отмечаем момент выхода луча, он достигает отражателя за 1,2 секунды; еще столько же времени нужно, чтобы он вернулся... тут мы останавливаем секундомер, - рассказывает Курд. - С опорой на время прохождения луча мы можем рассчитать дистанцию; такую лазерную локацию мы проводим до 10 раз в секунду".

В юбилейные дни раритетные издания июля полувековой давности приобретают особую важность..... французский журнал "Пари матч" опубликовал тогда фотографии процесса установки отражателя. Клеман Курд узнает снимок устройства, с которым связана его ежедневная работа: "Вот отражатель, который привезли 50 лет назад на "Аполлоне-11" ; речь идет об уголковой конструкции размером 50 на 50 сантиметров; штука работает уже 50 лет!".

Измерение небольших колебаний в движении Луны необходимо для лучшего изучения ее внутренней структуры и ее взаимоотношений с планетой Земля. К примеру, совсем недавно ученые, используя полученные замеры, перечитали радиус расплавленного ядра Луны, установив его в пределах 381 километра.

"Мы сделали более точные замеры, это - веский аргумент, чтобы сказать: "Да, панели были размещены на Луне полвека назад, но они служат науке и помогают ответить на вопросы, которые стоят перед нами", - отмечает Курд, вдохновленный преемственностью в сфере изучения космоса.