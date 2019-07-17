Продлят ли украинским морякам арест?

Суд в Москве рассмотрит вопрос о продлении ареста украинским морякам, задержанным в ноябре прошлого года. Три корабля военно-морских сил Украины попытались тогда пройти через Керченский пролив. Российская сторона обвинила их в «опасном маневрировании» и «нарушении государственной границы». Украина заявила, что её корабли следовали в Мариуполь, обвинив Россию в нарушении свободы навигации и незаконном задержании своих кораблей и моряков.

Во вторник в Киеве заявили о том, что «нормандским форматом» согласован обмен заключёнными. Между тем, ФСБ направила в суд ходатайство о продлении срока ареста украинских моряков на три месяца – до 24 октября. Родственники задержанных моряков прибыли в Москву, чтобы присутствовать на заседании суда. Говорит мать одного из задержанных:

– Никогда не ноет, не плачет и не унывает. Говорит мне: «Мама, я всё выдержу, я смогу, я сильный мужчина. Я горжусь вами, что вы меня так воспитали и дали мне путь в жизнь».

Москва утверждает, что Украине было предложено освободить моряков под гарантии того, что они примут участие в судебном процессе. Украинский МИД отверг это предложение, что, как заявил президент Украины Владимир Зеленский не было с ним согласовано.