Португалия

Неовлагалище для новой жизни

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 Ирина Шелудкова 
Неовлагалище для новой жизни
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Португальские врачи дарят новую жизнь пациенткам страдающим от врожденной аплазии влагалища —аномального развития женской половой системы, проявляющаяся отсутствием этого органа.

В Порту в Центре матери и ребенка проводят неинвазивную пластическую операцию по созданию неовлагалища. Она длится чуть более часа.

Хирург Хельдер Феррейра говорит: "Мы имеем дело с пороком развития, в результате которого укорачивается влагалищная трубка. Это Синдром Майера -Рокитанского - Кустера - Хаузера.

По данным исследований, одна из 4500 женщин страдает от этой патологии, которая обычно связана с тазовой болью, отсутствием менструации и даже матки. Иногда этот порок развития можно обнаружить только с помощью гинекологического обследования.

Матильда Родригес говорит, что заметила симптомы в 12 лет. Сегодня 18-летняя девушка почувствовала уверенность в себе после операции. По ее словам, она хочет стать голосом женщин с таким же диагнозом: "Не все женщины знают об этой проблеме. И на своем примере я могу рассказать, что есть люди с таким пороком развития, которые знают, как ты себя чувствуешь, когда в твоем теле чего-не хватает. Думаю, что важно рассказывать о том, что есть возможность решить эту проблему".

После операции необходимы дополнительные обследования, но процедура гарантирует женщинам возможность сексуальной жизни.