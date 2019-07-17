Зачем уничтожать лунный грунт?

Экипаж космического корабля "Аполлон-11" отправился за сотни тысяч километров от Земли и привез домой образцы лунного грунта. Джованни де Мариа предложил их уничтожить. И NASA согласилось. Исследования итальянского химика обещали пролить свет на формирование и эволюцию Солнечной системы.

Джорджия Орланди, Euronews: Насколько важным было ваше открытие? Что удалось понять о Луне и космосе?

Джованни де Мариа, химик: 50 лет назад в результате первой высадки человека на Луне некоторые образцы лунной породы были доставлены на Землю. И у меня появилась идея: почему бы не воспользоваться этим, чтобы расширить наши знания об основополагающей туманности, образовании из нее твердых небесных тел Солнечной системы. Солнечная система зародилась примерно 4,5 млрд лет назад. Именно тогда образовались наша Земля, другие планеты. Нагрев фрагментов лунной породы, их выпаривание могло пролить свет на молекулярный состав газа, из которого сформировались планеты. Я не верил, что NASA воспримет мою идею всерьез. Я думал, меня перенаправят к психиатру. Ведь я предложил им уничтожить образцы лунной породы! Почему именно лунной, а не земной? Потому что лунная порода оставалась в значительной степени неизменной - на нее не влияли погодные условия, а значит, мы могли многое узнать о моменте, когда начали формироваться планеты.

Космический центр НАСА в Хьюстоне, Академия наук СССР, Имперский колледж Лондона. Над разгадками тайн Вселенной профессор де Мариа успел потрудиться с учеными всего мира. Сегодня он продолжает преподавать физическую химию в римском университете La Sapienza.