Совещание G7: цифровой налог и криптовалюты

На севере Франции в Шантийи проходит встреча министров финансов и председателей центральных банков стран G7. Участники совещания обсуждают вопросы торговой войны между США и Китаем и замедление темпов развития глобальный экономики. А Франция, которая в этом году возглавляет "группу семи", предложила свою тему — как сделать капитализм более справедливым?

Париж призывает, в частности, найти общее решение по вопросу налогообложения крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж не откажется от этого налога, несмотря на возможное введение ответных мер со стороны США

Брюно Ле Мэр: "По отношению к нашим американским друзьям мы проявили открытость и согласились вести переговоры о новом глобальном налоге на цифровую экономическую деятельность: налог не только для цифровых корпораций, но и на цифровую деятельность других компаний".

Брюно Ле Мэр уверен, что консенсус стран "большой семерки" по этому вопросу позволит выработать соглашение в рамках Организации экономического сотрудничества и развития. Ранее французский парламент принял национальный законопроект о введении налога на деятельность крупных цифровых корпораций.

И если цифровой налог все еще требует согласования сторон, то по вопросу криптовалют разногласий нет. Министр финансов Германии Олаф Щольц отметил: "Мы планируем тщательно изучить, выполняются ли все действующие правила и и нужно ли будет менять их в будущем, чтобы обеспечить стабильность международной финансовой системы".

В неофициальной повестке совещания — выбор кандидата на замену Кристин Лагард. фаворитом на должность главы Международного валютного фонда считается председатель банка Англии Марк Карни. Лагард была выдвинута на пост главы ЕЦБ в качестве преемницы Марио Драги.