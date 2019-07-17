Три человека, в том числе турецкий дипломат, стали жертвами нападения в Эрбиле

Три человека, в том числе турецкий дипломат, стали жертвами нападения в столице иракского Курдистана, Эрбиле.

Анкара тут же отреагировала на теракт: официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция ответит тем, кто стоит за этим нападением. Как сообщили в среду в МИД Турции, в результате атаки погиб сотрудник генерального консульства республики.

Ранее телеканал Sky News - Arabia сообщил о гибели трех турецких дипломатов, в том числе заместителя генерального консула. По данным телеканала, двое вооруженных людей открыли огонь по дипломатам в одном из ресторанов Эрбиля.

По сообщению ТАСС, силы безопасности региона оцепили место происшествия и ведут поиск нападавших. Это первый случай нападения на дипломатов в Эрбиле.