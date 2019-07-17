Об Урсуле - женщины, "зелёные" и бизнес

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Восхождение Урсулы фон дер Ляйен на властную вершину в Брюсселе приветствовали феминистки. Первая женщина - председатель Еврокомиссии обязалась преодолевать неравенство полов и достичь гендерного баланса в коллективе, который будет возглавлять.

Генеральный секретарь Европейского женского лобби одобряют её предложение включить насилие против в женщин в список преступлений, содержащийся в союзном Договоре:

«Мы в полном восторге от такого предложения Урсулы фон дер Ляйен, - говорит Джоанна Мэйкок. - Для нас это признание важности проблемы насилия против женщин в Европе, важности прекращения насилия против женщин, важность действий по искоренению насилия против женщин. Включение этого в европейский Договор означало бы начало разработки директивы ЕС по борьбе с насилием против женщин».

Фон дер Ляйен дала много обещаний по поводу окружающей среды. Она будет добиваться сокращения вредных выбросов, а в первые сто дней на новом посту представит «Зелёную сделку для Европы». Это считает недостаточным сотрудница экологической организации Greenpeace:

«Если ЕС настроен внести справедливый вклад в сокращение выбросов углекислого газа, то он должен сократить их на 65% к 2030 году, - говорит Франциска Ахтерберг. - А объявленные Урсулой 50% - это очень далеко от такой цели".

В свое речи в Европарламенте она много говорила о социальных вопросах - предложила ввести повсюду минимальную зарплату, создать программу помощи безработным.

Гораздо меньше внимания Фон дер Ляйен уделила бизнесу. Специалист в этой сфере считает, что тем самым кандидат-правоцентрист пыталась завоевает расположение левых депутатов:

«Я думаю, так оно и было, - говорит Маркус Бейр. - Эта речь была призвана обеспечить ей как можно больше голосов. Это нормально, это политический процесс. Но теперь мы ожидаем, что Председатель Еврокомиссии огласит свою программу повышения конкурентоспособности нашей экономики, а затем будут разработаны и изложены её детали. Это то, чего мы ожидаем, и по-моему, это случится".

Христианский демократ из Германии Урсула фон дер Ляйен заручилась поддержкой основных фракций Европарламента, произвела хорошее впечатление на представителей Запада и Востока, Юга и Севера. Она пыталась развеять сомнения на свой счёт социалистов и либералов. Теперь её предстоит куда более сложная задача — привлечь на свою сторону тех, кто за неё не голосовал или воздержался — а это 349 депутатов из 733.