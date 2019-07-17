"Сладкая гармония" рейва

От психоделического рока до хауса – в Лондоне проходит выставка, посвященная культуре рейва. Это движение завоевало популярность у молодежи многих стран Запада в 80-ые и 90-ые годы. На выставке можно увидеть мультимедийные инсталляции, фото, аудиовизуальные проекты и даже выступления музыкантов.

"Рейв был одним из самых масштабных молодежных движений нашего времени, моего времени. И никто должным образом не обращал на это внимания", - говорит директор галереи Saatchi Филиппа Адамс.

Выставка под названием "Сладкая гармония" (Sweet harmony) продлится до 14 сентября.