Урсула фон дер Ляйен: путь в родной Брюссель

Урсула фон дер Ляйен начала своё восхождение на высшую должность в Брюсселе здесь же, в бельгийской столице. Она родилась в тихом и благополучном брюссельском предместье Иксель. Её имя произносят ещё как фон дер Лейен или сокращенно ФДЛ.

Для юной немки сразу стала средой обитания Европа. Ее отец, аристократ Эрнст Альбрехт, был высокопоставленным служащим в Еврокомиссии.

Урсула провела первые тринадцать лет в европейской школе, где изучала французский и английский языки. Однако в 1971 году ей пришлось переехать в Германию. Её отца избрали в парламент Нижней Саксонии от христианских демократов. Он возглавлял правительство этой земли, где его сменил Герхард Шрёдер.

На первом месте в жизни Урсулы долго были брак с другим немецким аристократом, изучение медицины, рождение и воспитание семерых детей. Проработав нескольких лет домохозяйкой, в конце 90-х годов она начала заниматься политикой.

Но только в 2005 году она, став приближенной канцлера Ангелы Меркель, была назначена министром по делам семьи. За годы пребывания в этой должности фон де Лейен добилась выделения финансовых субсидий родителям, лучшей оплаты материнского отпуска, бесплатной помощи семьям по уходу за ребенком.

«Мы должны изменить нашу страну для женщин», - так называлась ее книга, написанная в соавторстве с тележурналистом Марией Вельсер.

"Как и каждая женщина, она хотела работу и хотела с семью и детей, - вспоминает Вельсер. - На мой взгляд, в Германии сложно сочетать то и другое. Сама я разведена, у меня были маленькие дети и бизнес. А она невероятно помогла улучшить ситуацию для женщин в Германии".

С социальных дел ФДЛ переключилась на военные, став в 2013 году министром обороны ФРГ. На неё вскоре обрушились обвинение в неправильном использовании внешних консультантов, неспособности провести реформу бундесвера даже в плагиате при написании докторской диссертации.

«Я думаю, что в Германии Урсула фон дер Ляйен - очень противоречивая фигура, - говорит корреспондент издания Der Spiegel. - Много людей любят её, но очень много людей ненавидят её. Многие немцы момент думают: «Ага, у неё возникли проблемы в министерстве, поэтому её отправляют в Европу». Так что некоторые считают это своего рода миссией по спасению фон дер Ляйен ».

Знакомые говорят, что ей не нравится участвовать в общественных мероприятиях. Урсула дорожит неприкосновенностью своей личной жизни, её считают порой замкнутой и холодной. На национальной арене она проявила способность находить компромиссы и создавать коалиции. На европейской она себя показывала мало, и ей пока не хватает опыта.

Теперь голосование евродепутатов определит, быть ли ей по главе высшего органа исполнительной власти в ЕС.