Россия

"Встреча" боевой авиации

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 Ирина Шелудкова 
"Встреча" боевой авиации
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Два российских стратегических ракетоносца выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Видеозапись опубликовало министерство обороны РФ. В ходе полета, продолжавшегося более семи часов, на отдельных этапах маршрута к Ту-160 приближались истребители ВВС Дании Финляндии и Швеции.

Такие сближения сил ВВС происходят часто — российская боевые самолеты дальнего действия регулярно совершают полеты на нейтральными водам Северного Ледовитого, Атлантического и Тихого океанов, Черного и Балтийского морей полеты выполняются в строгом соответствии с международными законами и не нарушают границы других государств.