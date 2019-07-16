"Встреча" боевой авиации

Два российских стратегических ракетоносца выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Видеозапись опубликовало министерство обороны РФ. В ходе полета, продолжавшегося более семи часов, на отдельных этапах маршрута к Ту-160 приближались истребители ВВС Дании Финляндии и Швеции.

Такие сближения сил ВВС происходят часто — российская боевые самолеты дальнего действия регулярно совершают полеты на нейтральными водам Северного Ледовитого, Атлантического и Тихого океанов, Черного и Балтийского морей полеты выполняются в строгом соответствии с международными законами и не нарушают границы других государств.