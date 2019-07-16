Турция продолжит добычу газа у берегов Кипра

Анкара продолжит бурение у берегов Кипра, несмотря на санкции Евросоюза. Об этом во вторник сообщили в Министерстве иностранных дел Турции.

Ограничительные меры "ни в коей мере не повлияют на решимость нашей страны продолжать добывать газ в Восточном Средиземноморье", - говорится в заявлении ведомства.

В нём подчеркивается, что решение Совета ЕС свидетельствует о том, что позиция Брюсселя в кипрском вопросе "ангажирована и предвзята".

"Те, кто поддерживает противоположную сторону в вопросах, касающихся Восточного Средиземноморья, Кипра и Эгейского моря, обманываются", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее он заявлял о готовности при помощи вооружённых сил защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения, разведку которых в настоящее время ведут два турецких буровых судна.

В понедельник Брюссель, считающий действия Турции в исключительной экономической зоне Кипра противозаконными, объявил о прекращении диалога с Анкарой на высшем уровне.

Также ЕС решил сократить объемы помощи турецкой стороне и рекомендовал Европейскому инвестиционному банку пересмотреть свои программы финансирвоания в Турции.