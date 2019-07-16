"Шёлковый путь": финиш в Дуньхуане

Ралли-марафон "Шелковый путь" завершен. Позади 5000 км уникального маршрута, соединившего Россию, Монголию и Китай.

В этом году в ралли впервые принимали участие мотоциклисты. В этой категории лучшим стал британец Сэм Сандерленд, который победил на марафонском этапе. Второй результат показал американец Эндрю Шорт, а на третьем месте Адриен ван Беверен.

В немногочисленном зачёте квадроциклистов до последнего не прекращалась борьба за победу между польским гонщиком Рафалом Соником и россиянином Александром Максимовым. Верх одержал опыт: первое место осталось за Соником.

В категории внедорожников главный приз достался Нассеру Аль-Аттии. Катарец установил рекорд: он приходил к финишу первым на каждом спецучастке. Ни одному гонщику ранее не удавалось победить с таким преимуществом. Вторым стал китаец Хань Вей, на третьем месте француз Жером Пелише.

В классе Т3 лучшее время в общем зачете показал дуэт Сергея Карякина и Антона Власюка. Карякин всего пару лет назад пересел с квадроцикла на мини-багги и почти сразу добился очередного большого успеха.

В категории гоночных грузовиков подиум снова окрасился в синий цвет: лучшими стали экипажи команды "КАМАЗ-мастер". Победил Антон Шибалов, на втором месте Андрей Каргинов, на третьем - Айрат Мардеев.