Спорт

"Шёлковый путь": финиш в Дуньхуане

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 Euronews 
"Шёлковый путь": финиш в Дуньхуане
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Ралли-марафон "Шелковый путь" завершен. Позади 5000 км уникального маршрута, соединившего Россию, Монголию и Китай.

В этом году в ралли впервые принимали участие мотоциклисты. В этой категории лучшим стал британец Сэм Сандерленд, который победил на марафонском этапе. Второй результат показал американец Эндрю Шорт, а на третьем месте Адриен ван Беверен.

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What a team 🍊💪🏻👌🏻

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В немногочисленном зачёте квадроциклистов до последнего не прекращалась борьба за победу между польским гонщиком Рафалом Соником и россиянином Александром Максимовым. Верх одержал опыт: первое место осталось за Соником.

В категории внедорожников главный приз достался Нассеру Аль-Аттии. Катарец установил рекорд: он приходил к финишу первым на каждом спецучастке. Ни одному гонщику ранее не удавалось победить с таким преимуществом. Вторым стал китаец Хань Вей, на третьем месте француз Жером Пелише.

В классе Т3 лучшее время в общем зачете показал дуэт Сергея Карякина и Антона Власюка. Карякин всего пару лет назад пересел с квадроцикла на мини-багги и почти сразу добился очередного большого успеха.

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‼️Для команды Snag Racing гонка сложилась очень удачно – в Екатеринбург спортсмены везут двух «тигров». Экипажи команды выступали в зачёте Т3. Уральские спортсмены №220 Сергей Карякин / Антон Власюк одержали победу в классе Т3, а №226 Алексей Шмотьев / Андрей Рудницкий стали бронзовыми призёрами в этой же категории. Причём по ходу гонки Snag Racing суммарно одержала победу на девяти из десяти спецучастков. Сергей Карякин/Антон Власюк выдали серию побед с 3-го по 9-ый, а Алексей Шмотьев/Андрей Рудницкий были сильнейшими на втором и десятом спецучастках соответственно. ⠀ 🎤Сергей Карякин: Финиш в Китае оказался для нас удачным – первое и третье место. Мы проехали три страны – это был настоящий Шелковый путь. Получили безумное удовольствие от гонки. Спасибо организаторам @silkwayrally за отличную гонку, а команде за подготовку @snagracingparts техники. Отдельно хочу поблагодарить спонсоров нашей команды – компании Fores и УГМК @ummc_holding – без их поддержки такой результат мы не смогли бы достичь. Я очень рад, что мы оправдали их надежды. Большое спасибо👍🤝 нашим болельщикам – мы чувствовали их поддержку даже за тысячи километров. ⠀ Поздравляю экипаж Алексея @shmotevalexey и Андрея @rudnitskiby . Для Алексея это всего лишь четвёртая гонка в карьере, и такой результат – это безумно круто. ⠀ ▶️В целом мы очень довольны, как всё прошло. Мы выиграли 7 спецучастков подряд, что говорит о хорошем состоянии нашей техники и её конкурентоспособности. Мы победили гонщиков из США, Испании, Франции - конкуренция была очень серьёзная; наша российская команда стала лучшей в такой крупной международной гонке. Это показывает наш характер и готовность к конкурентной, сильной борьбе. Впереди следующие гонки и, конечно же, «Дакар». @dakarrally ⠀ #silkway #екатеринбургсегодня #автомото #шёлковыйпуть2019 #ралли #дакар #вместезапобедой

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В категории гоночных грузовиков подиум снова окрасился в синий цвет: лучшими стали экипажи команды "КАМАЗ-мастер". Победил Антон Шибалов, на втором месте Андрей Каргинов, на третьем - Айрат Мардеев.

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Главный итог всей гонки – первые три места в грузовом зачете заняли экипажи «КАМАЗ-мастер», а в топ-5 вошли все четыре российских машины! Впервые в своей карьере «Шелковый путь» выиграл Антон Шибалов. Вместе с ним в экипаже ехали штурман Дмитрий Никитин и механик Иван Татаринов. ⠀ На протяжении всей дистанции камазовские экипажи продемонстрировали свой высокий уровень и успешно добрались до финиша. Лучшее время показал Антон Шибалов (2 часа 36 минут 28 секунд), для него это третья подряд победа на этапе. Вторым стал Андрей Каргинов, уступивший 34 секунды, замкнул тройку Алексей Вишневский на МАЗе (+12:14). Айрат Мардеев показал результат (+14:36), Сергей Куприянов – седьмой (+19:08). ⠀ Победитель ралли «Шелковый путь» Антон Шибалов преодолел более 2700 километров спецучастков за 26 часов 1 минуту 40 секунд. Андрей Каргинов отстал на 25 минут 22 секунды, Айрат Мардеев – на 52 минуты 5 секунд. Сергей Куприянов остался позади на 4 часа 12 минут 41 секунду. ⠀ Антон Шибалов, пилот команды «КАМАЗ-мастер» (экипаж №303): «Это моя первая победа на "Шелковом пути", именно этим запомнится эта гонка. Организаторы постарались на славу, подготовили интересные маршруты и трассы, каждый день было что-то новое. В самом начале было предчувствие, что я выиграю гонку. До последнего старались удержать победу. Еще не отошли от спецучастка, но эмоции есть. Гонка получилась супер, не обошлось без приключений. Это технический вид спорта. Главная сложность - бездорожье в последние два дня». ⠀ Позади остались более 5000 километров и десять дней гонки. Впереди – торжественная церемония финиша и награждение победителей и призеров ралли. Сегодня «КАМАЗ-мастер» и болельщики команды могут сказать: «Мы это сделали!». Для российской команды победа на «Шелковом пути» стала восьмой в истории! ⠀ #kamazmaster #kamazkart #kamaz #bankvtb #totalrussia #rostec #mercedesrussia #RedBullRussia #redbull #1c #tatneft #ESAB #атмгрупп #дакар #камазмастер #palfinger #varta #kamatyres #varta #haier #silkwayrally2019

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