Оппозиционные грузинские депутаты в Госдуме. Члены фракции "Альянс патриотов" прибыли в Москву искать выхода из кризисной ситуации: напряженность в отношениях двух стран особстрилась около месяца назад после скандала в парламенте Грузии с участием российской делегации.
В ходе встречи стороны обсудили восстановление авиасообщения, начало прямого политического диалога и гуманитарное сотрудничество.
Георгий Ломия, "Альянс патриотов Грузии": "Для нас очень важны доброжелательные, добрососедские, братские отношения с Россией".
По словам экспертов, срыв нормализации отношений, испортившихся в результате вооруженного конфликта 2008 года, на руку, прежде всего, Москве. Именно Россия ввела запрет на прямое авиасообщение с Грузией.
Тем временем, в Тбилиси не утихают протесты. Манифестанты требуют отставки министра внутренних дел после разгона митинга в связи с нашумевшим участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
Галина Полонская, Euronews: "Большая часть неформальной встречи проходила за закрытыми дверями. И пока предельно ясно только одно - отношения России и Грузии остаются на нулевой отметке. И на изменение вектора, во всяком случае, в ближайшие месяцы надежды возлагать не стоит".