Пир ценой в отставку: уходит французский министр де Рюжи

Французский министр по вопросам экологии Франсуа де Рюжи подал в отставку.

Неделю назад член кабмина оказался в центре скандала из-за опубликованных интернет-изданием Mediapart материалов.

Исходя из них де Рюжи, будучи председателем Нацсобрания Франции, с июня 2017 по сентябрь 2018 проводил дорогостоящие званые обеды за счет государства. По данным сайта, приглашаемые на прием гости не имели непосредственного отношения к политике и его работе, а в основном были друзьями его супруги Северин де Рюжи, журналистки глянцевого журнала Gala.

Также, как сообщает Mediapart, министр отремонтировал свою служебную квартиру на общую сумму в 63 тысячи евро (в том числе проектирование гардеробной комнаты за 18 тысяч евро).

Плюс ко всему СМИ нашли у министра незадекларированную социальную квартиру в окрестностях Нанта, которую тот снимал по льготной цене с 2016 года.

После вскрытия этих фактов де Рюжи пообещал возместить потраченные за счет налогоплательщиков средства, отметив, что обеды и ужины проводились с представительскими целями, дорогостоящий ремонт в квартире в историческом здании был необходим, а о предназначении льготного жилья тот не знал.

Уходящий в отставку министр сообщил, что подал на интернет-издание Mediapart жалобу о клевете.