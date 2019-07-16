В Берлине открылась Галерея Джеймса Симона

В Берлине на Музейном острове, расположенном на реке Шпрее, распахнула двери Галерея Джеймса Симона. На строительство сооружения ушло 13 лет и 134 миллиона евро. Галерея, построенная по уникальному проекту английского архитектора Дэвида Чипперфильда, является центральным входом в музеи острова, включенном в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Общая площадь комплекса - 4600 квадратных метров. На церемонии открытия присутствовала канцлер Германии Ангела Меркель.

Ангела Меркель, канцлер ФРГ: "Музейный остров - это не только место, где мы непосредственно знакомимся с культурой и историей. Здесь мы можем понять насколько все взаимосвязано в нашем сегодняшнем мире".

Известный меценат Джеймс Симон, чье имя носит галерея, в начале двадцатого века передал берлинским музеям около 10 тысяч произведений искусства, включая бюст Нефертити и вавилонские ворота Иштар. В галерее расположены общий кассовый зал экспозиций Музейного острова, музейный магазин, ресторан, аудитория, а также пространство для временных экспозиций.