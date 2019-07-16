Посулы Урсулы евродепутатам

Урсула фон дер Ляйен убеждала евродепутатов утвердить её в качестве главы Еврокомиссии. Пытаясь стать первой женщиной на этом посту, она пускала в ход красоту и личное обаяние одновременно с твердостью и немецкой педантичностью.

Разные фракции Европарламента услышали от неё в Страсбурге то, за что выступают сами. Фон дер Ляйен обещала защитникам окружающей среды добиться сокращения выбросов углекислого газа на 55% к 2030 году:

«Чтобы это случилось, я предложу "зелёную сделку" для Европы в первые 100 дней после вступления в должность».

Она продемонстрировала социал-демократам свою заботу об общественных нуждах, предложив, в частности, программу борьбы с безработицей:

Каждый человек, работающий полный день, должен получать как минимум столько, сколько нужно для оплаты достойной жизни».

Миграционное бремя должны делить все, считает фон дер Лейен. Она призвала к большей солидарности с членами Евросоюза, расположенным на его внешних рубежах, и дала понять, что жизнь беженца, плывущего в Европу, ценна как и жизнь любого человека:

«На море наша обязанность - спасать жизни»

Мать семерых детей высказалась за равенство полов и обещала обеспечить гендерный баланс в своей Еврокомиссии. Германский политик даёт Великобритании шанс остаться в Евросоюзе подольше или насовсем:

«Я готова к дальнейшему продлению срока прекращения членства — если потребуется больше времени по уважительной причине».

Речь Урсулы фон дер Ляйен в Страсбурге во многом отличалась от её первого выступления перед депутатами в Брюсселе на прошлой недели. Тогда её критиковали за расплывчатость формулировок при изложении своей программы.

«Это была воистину широкомасштабная речь; амбициозная, некоторые скажут, чрезмерно; и порой слишком была страстная, - передаёт корреспондент Euronews Даррен Маккафри. - Это солидная заявка на власть со стороны Урсулы фон дер Ляйен. Вопрос в том, достаточно ли этого, чтобы заручиться поддержкой абсолютного большинства членов Европарламента. В Страсбурге чувствуют, что она победит, но с незначительным перевесом. Евродепутаты проголосуют сегодня по её кандидатуре. Их, наверное, мучит единственный вопрос: "а какова альтернатива? Неужели нужно начинать весь этот процесс снова?"