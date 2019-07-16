Блиц Урсулы фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен стала первой в истории женщиной - Президентом Европейской комиссии. Следующие 5 лет этот христианский демократ из Германии проработает в здании Берлемон в сердце Брюсселя. В этом же городе она и родилась в 1958 году, выучила, кроме родного, английский и французский языки.

Урсула получила диплом гинеколога, родила и воспитала семерых детей. Она никогда не была публичным политиком, не побеждала на выборах.

До последнего времени в федеральном правительстве Ангелы Меркель Фон дер Ляйен была министром обороны. Она много раз посещала горячие точки. На её всё сильнее обвиняли в неспособности модернизировать бундесвер, в неправильном использовании внешних консультантов.

И когда на июньском саммите Евроюсоза не удалось выбрать главу Еврокомиссии из нескольких крупных кандидатов, фон дер Ляйен стала неожиданной альтернативой. На трех языках она сказала Европе "привет" в твитте.

Во вторник в Страсбурге её утвердило абсолютное большинство евродепутатов. Урсула начинает подбирать еврокомиссаров — по одному от каждой страны-члена.