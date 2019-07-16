Взлом Болгарии: российский след?

Хакеры взломали базу данных Национального агентства по доходам Болгарии. Злоумышленники похитили персональную информацию порядка пяти миллионов жителей страны. Атака произошла в конце июня и, по словам властей, предположительно была совершена из-за рубежа. В понедельник конфиденциальную информацию получил ряд болгарских СМИ. Как утверждает глава МВД страны Младен Маринов, данные были отправлены с российского домена. В настоящее время ведется расследование.

Младен Маринов, глава МВД Болгарии : "Мы частично проверили и проверяем данные, попавшие в публичное пространство. И можем сказать, что они полностью совпадают с информацией, хранящейся в базах Национального агентства по доходам. Все это подтверждает, что данные были получены незаконно".

Маринов допустил, что хакерская атака может быть связана с решением правительства Болгарии купить в США партию истребителей F-16. Сейчас проводится проверка информационных систем государственных институтов на предмет их уязвимости для злоумышленников.