Демократизация Еврокомиссии

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Для определения нового руководителя Еврокомиссии была придумана и опробована система, получившая название Spitzenkandidaten. Этим немецким словом называют ведущих кандидатов от крупнейших партий Европарламента.

Они ведут свои предвыборные кампании в обстановке конкуренции. Так в 2014 году победил правоцентрист Жан-Клод Юнкер.

Но Урсула фон дер Ляйен не участвовала в этом процессе, её выдвинули в Президенты Еврокомиссии главы государств и правительств ЕС. Означается ли это отказ от демократического эксперимента?

«Не думаю, что система ведущих кандидатов мертва, - считает итальянский политолог Альберто Алеманно. - Скорее наоборот, наконец-то пошли разговоры о необходимости установить связь между голосованием граждан и политическим цветом Еврокомиссии».

Новая система политической селекции небесплатна. Международная телеорганизация Евровидение провела не только песенный конкурс, но дебаты в прямом эфире между кандидатами. Европарламент потратил более миллиона евро на это мероприятие и около 360 тысяч евро на рекламные материалы.

Расходы Европейской народной партии составли примерно 5,5 миллиона евро. Социалистам предвыборная кампания обошлась в чуть менее 2 миллионов евро, а либералам — всего в 250 тысяч.

Это на порядок меньше денег, чем перед национальными выборами, в результатом стало подлинное сореванование европейских идей ии личностей.

«Хотя электорат мало знал об этих кандидатах, не знал правил игры, тем не менее сам факт наличия этих кандидатов сыграл благоприятную роль, - продолжает Алеманно. - Увеличилось освещение в СМИ, произошла персонификация и даже гуманизации следующего облика Евросоюза. "

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Ущерб от глифосата завышен

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