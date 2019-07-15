"Люди пользуются неочищенной водой и болеют холерой"

Без малого 2 миллиарда жителей планеты не имеют доступа к чистой питьевой воде. Еврокомиссия по линии программы Horizon2020 реализует проекты, нацеленные на помощь, в частности, африканским странам. Один из последних проектов ориентирован на Мозамбик.

Как обстоят дела с водоснабжением на юге страны, рассказывает представитель местной водоснабжения Жозе Аполнинарио Зимба: "Близлежащая река - основной источником воды в городе Ресано-Гарсия Мы поставляем воду из реки в дома, но она не проходит очистки, которая могла бы гарантировать необходимое качество населению.

Какая-то дезинфекция есть, но ее явно недостаточно. В сезон дождей, к примеру, вода очень мутная, а людям все равно приходится ее использовать. У нас есть хлор, у нас есть сульфаты алюминия, но такой обработки недостаточно, чтобы полностью очистить воду, а люди ее пьют. У нас были огромные проблемы со вспышками холеры. Некоторые жители вообще забирают воду напрямую в реке - воду, в которой живут бактерии! Мы не в состоянии радикально изменить ситуацию, у нас нет для этого инфраструктуры, простое фильтрование на сто процентов не решает задач. Вот как мы осуществляем поставку воды населению".