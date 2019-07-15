Турция: эхо неудавшегося путча

Этот мост через Босфорский пролив соединяет два берега Стамбула... После попытки государственного переворота он был переименован в Мост Мучеников в память о тех, кто здесь погиб 15 июля 2016 года. Мятеж, в котором обвинили организацию ФЕТО Фетхуллаха Гюлена, был подавлен. Но эхо тех событий все еще звучит...

Тунжа Огретен - турецкий журналист. Сейчас он дома, занимается своей работой. Полтора года назад мужчина находился в тюремной камере. Тунжу были предъявлены обвинения в поддержке терроризма.

Тунжа Огретен, журналист: "Я делал репортажи, поэтому оказался в заключении. Я знал, что когда-нибудь я выйду из тюрьмы. И я ждал, и старался быть сильным. А потом меня выпустили".

Огретен - не единственный попавший в тюрьму журналист. За решеткой оказались десятки его коллег по цеху. Фатих Полат - главный редактор ежедневно выходящей газеты. По словам Фатиха, он практически не выходил из здания суда. Последний раз ему предъявили обвинение в оскорблении президента. Информационные агентства, связанные с его газетой, говорит Фатих, подверглись обыскам и закрылись.

Фатих Полат, журналист: "И раньше на нас оказывали давление. Но после попытки переворота стало гораздо хуже. Давление (со стороны властей) усиливалось".

Власти не хотят уделять особое внимание очередной годовщине неудавшегося переворота. Но множество находящихся в Стамбуле памятников напоминают жителям мегаполиса о произошедших событиях. Более 250 человек погибли в результате столкновений... Свыше двух тысяч получили ранения. Семьдесят семь тысяч были приговорены к тюремным срокам. Сто пятьдесят тысяч человек уволены или отстранены от работы. Правительство утверждает, что действует, исходя из интересов безопасности. Правозащитники также говорят, что некоторые люди все же должны быть привлечены к ответственности. Но подчеркивают: репрессии после попытки переворота использовались для подавления инакомыслия.

Озгюр Оргет, представитель комитета по защите журналистов: "Журналисты выполняют свою работу так, как должны. Но они всегда чувствуют угрозу судебного преследования за то, что написали статью, прокомментировали развитие событий. Каждый репортер знает, что его твит может обернуться обвинительным приговором".

Что касается самого Озгюра, то для него тюрьма не угроза, а реальность. В сентябре по делу Озгюра состоится суд. Ему грозят 19 лет заключения.

Тунжа Огретен, журналист: "В настоящее время многие журналисты время находятся в тюрьме. Среди них - независимые, очень смелые репортеры. Многие журналисты все еще на свободе, но они являются потенциальными заключенными. Я переживаю за всех нас, всех журналистов. И тех, кто в тюрьме и тех, кто все еще работает".