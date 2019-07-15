Сифилис наступает

Число случаев сифилиса в Европе резко возросло: с 2010 года количество зарегистрированных носителей увеличилось на 70%, говорится в новом докладе Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ).

Эксперты указывают на то, что в период с 2010 по 2017 год показатели заболеваемости этим венерическим недугом выросли более чем вдвое в Исландии, Ирландии, Великобритании, Германии и на Мальте.

Сифилис, который вызывает бактерия бледная трепонема, может приводить к серьезным осложнениям. Обычно всё начинается с небольшой болячки, которая в конце концов заживает. После проявления первых симптомов у человека может развиться сыпь и состояние, похожее на простуду.

Инфекция может развиваться в организм человека десятилетиями уже после того, как первичные симптомы исчезнут. Сифилис может повысить риск передачи ВИЧ, а у беременных женщин инфекция может привести к потере плода или мертворождению.

В 2010 году в Европе было зарегистрировано 18.829 случаев сифилиса.

К 2017 году эта цифра возросла до 33.193 случаев, хотя Австрия и Греция не предоставили учётных данных.

По информации ЕЦПКЗ, который базируется в Стокгольме, рост вызван, главным образом, случаям, зарегистрированными среди мужчин.

Рост числа случаев среди гетеросексуальных партнеров указывает на несколько сопутствующих факторов, такие как секс без предохранения, многочисленные партнеры и злоупотребление психоактивными препаратами.

Другие факторы включают "некоторые аспекты социальной уязвимости, такие как бедность, отсутствие постоянного места жительства, жизнь в узком кругу этнического меньшинства и статус мигранта или беженца", говорится в исследовании.

"Рост заболеваемости сифилисом, который мы наблюдаем по всей Европе... - это сочетание ряда факторов, таких как незащищённый секс и многочисленные сексуальные партнеры в сочетании со снижением страха перед заражением ВИЧ", - рассказал агентству "Рейтер" Эндрю Амато Гаучи, эксперт ЕЦПКЗ по заболеваниям, передающимся половым путём.

В Великобритании был отмечен особенно высокий рост случаев сифилиса. В 2007 году был зарегистрирован 3.561 случай, а в 2017 - уже 7.798 случаев заболевания. Только на Мальте и в Исландии зарегистрировано больше случаев заболевания в расчёте на 100.000 человек. В 2018 году, согласно данным отчёта "Общественное здравоохранение Англии", заболеваемость сифилисом выросла на 20%.

В России заболеваемость сифилисом в целом снижается: в 2004 году на 100 тысяч населения приходилось 80 случаев, а в 2014 всего 25. Но российские показатели всё равно более высокие, чем в странах ЕС. На фоне снижения общей заболеваемости отмечается рост скрытых и поздних форм сифилиса. В России наблюдается также рост числа зарегистрированных случаев нейросифилиса, при котором поражению подвержены головной или спинной мозг.