"Принимать беженцев - историческая обязанность Европы"

Европа обязана принимать у себя беженцев из Ливии и Туниса, так как в этих странах "нет безопасных мест". Такое мнение высказала капитан спасательного судна НПО Sea Watch.

Карола Ракете, ранее арестованная за то, что несмотря на запрет Рима, доставила в порт Лампедузы 40 мигрнатов, после своего освобождения дала интервью немецкому изданию Bild.

"С колониальных времён Германия и другие европейские государства несут ответственность за ситуацию в Африке", - пояснила 31-летняя немка.

Она добавила, что приём беженцев, в том числе климатических, - "историческая обязанность Европы", и призвала власти сделать вс``ё возможное для того, чтобы сократить вредные выбросы в атмосферу до нуля.