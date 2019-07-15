Тереза Мэй критикует Трампа

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает неприемлемым содержание твита президента США Дональда Трампа, в котором тот раскритиковал "прогрессивных" женщин-демократов из американского Конгресса. В минувшее воскресенье Трамп, в частности, написал: "Так интересно видеть, как эти женщины, изначально выходцы из стран, правительства которых являются полной и тотальной катастрофой, теперь громко и злобно рассказывают жителям США, как управлять нашим правительством. Почему бы им не поехать обратно и не помочь исправить полностью разрушенные и наводненные преступностью места, откуда они приехали. А потом вернуться и показать, как это было сделано".

Трамп не стал уточнять, о ком именно говорил, однако, предположительно, президент имел ввиду четырех женщин. Это - Рашида Тлаиб, Александрия Окасио-Кортес, Аянна Прессли и Ильхан Омар, которые критикуют миграционную политику Трампа. Все они - гражданки США, но Омар родилась в Сомали. Через "Твиттер" Омар ответила Трампу. По ее словам, президент "разжигает белый национализм".

Демократ и спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси также прокомментировала высказывания Трампа, назвав их "ксенофобскими". "Вместо того, чтобы нападать на членов Конгресса, он должен работать с нами над гуманной миграционной политикой, которая отражала бы американские ценности". "Когда президент Трамп говорит четырем американским женщинам-конгрессменам возвращаться в свои страны, он подтверждает, что его план "Сделать Америку снова великой" всегда был о том, чтобы сделать Америку снова белой", - заявила Пелоси.

Разгоревшийся скандал объединил, во всяком случае на данный момент, руководство Демократической партии и членов ее так называемого прогрессивного крыла, у которых последнее время были достаточно напряженные отношения.