"Водная битва" в Мадриде

Жители Мадрида приняли участие в ежегодной «водной битве». Это весёлое мероприятие проводится здесь уже в 38-й раз. Люди танцуют, бьют в барабаны и палят друг в друга из водяных пистолетов.

– Мы уже немного промокли, – говорит один из участников. – Некоторые приходят сюда, чтобы протестовать по поводу ряда местных проблем, и это тоже неплохо. Но самое лучшее – прийти сюда всей семьёй, промокнуть и отлично провести время.

В эти выходные температура в испанской столице поднялась до 40° C, и для многих «водные битвы» – хороший способ освежиться в такую жару.