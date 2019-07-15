Гонконг: магнит для инвесторов и отдых для занятых

Мы много знаем о Гонконге как о мировом финансовом центре и о быстрорастущем центре высоких технологий. __ Международные инновационные фирмы, стартапы съезжаются сюда, в район Большого залива и за его пределы. Гонконг стал настоящим магнитом для инвестиций, предлагая бизнесу уникальную деловую экосистему, а бизнесменом - образ жизни который многие выбирают как постоянный.

... Первая остановка Euronews - Cyberport; это ведущий центр цифровых технологий в Гонконге с более чем 1300 компаниями и инкубатором для стартапов, таких как FinFabrik (последняя разработала технологию цифровой торговли с использованием блокчейн-протоколов). Девиз группы Cyberport-"Не боимся предпринять!"

Флориан Шпигель, соучредитель и главный операционный директор FinFabrik, рассказывает о механизмах сотрудничества : "Думаю, что Cybersport сыграл решающую роль в нашем успехе, потому что когда вступающие в бизнес компании развиваются, они должны экспериментировать, не бояться потерпеть неудачу и продолжать дальше... На этом этапе механизмы поддержки, предоставляемые структурами типа Cyberport крайне важны".

Гонконг предлагает большой резерв талантов. Приезжающие компании могут на месте сформировать нужные команды, уточняет Шпигель: "Гонконг с этой точки зрения - фантастическое место. Мы участвуем в количественном трейдинге, занимаемся секьюритизацией активов. Это требует всестороннего анализа, экспертизы. В Гонконге есть доступ к прекрасному пулу профессионалов, мы активно набираем людей".

Cyberport - звено региональной бизнес-стратегии по интеграции компаний в местную Кремниевую долину. Речь идет о Большом Заливе, логистическом и предпринимательском хабе, он охватывает специальные административные районы Гонконг и Макао, а также несколько городов и округов провинуии Гуандун. Специалисты называют эту территорию локомотивом региональной экономики с 70-миллионов армией потребителей.

Эрик Чан из группы Cybersport так объясняет активизацию притока иностранного бизнеса в Гонконг: "Сегодня мы переживаем благоприятный момент для новых проектов и развития предприятий. Политика "Нового Шелкового пути", генеральный план развития Большого Залива способствуют интенсивному обмену и взаимодействию между материком и Гонконгом".

Следующая важная для иностранных компаний структура - Совет по вопросам производительности в Гонконге. Она поддерживает государственные и частные технологические компании и проекты. В числе ее подопечных инноваций - разработка беспилотных транспортных средств, внедрение роботов в производство, новые решения в сфере медицинских и спортивных технологий....

К услугам предпринимателей-новаторов в Гонконге - и Научно-технологический парк, на территории которого размещены лаборатории ряда биотехнологических компаний, таких как Ophharmic. Компания разрабатывает способ введения лекарств в глаза с помощью ультразвука, а не игл.

Ян Энгельс, соучредитель Opharmic Technology, видит следующие преимущества развития бизнеса на платформе Парка: "У них много исследовательских грантов для новых предприятий, они помогают наладить сотрудничество с местными университетами, инвесторами; у них есть дешевые офисные помещения, другие выгодные решения. Регион в целом очень привлекателен для нас".

Неслучайно именно здесь европейские промышленные гиганты, такие как группа Siemens, разрабатывают технологии для будущих "умных городов" - с прицелом на большую мобильность, эргономичность и оптимизацию энергопотребления.

Эрик Чонг, президент гонконгского отделения Siemens, убежден: "Гонконг - лучшее место для развития смарт-городов. Здесь очень насыщенная и требовательная деловая среда. Мне кажется, здешние научный парк является сегодня ведущим в мире с точки зрения эффективности деловой экосистемы".

Чонг показывает нам одну из последних разработок _-_сенсорный фонарь; он не только освещает улицы, но и фиксирует множество данных для системы "умного города".

Все опрошенные на месте бизнесмены единодушны: бизнес здесь развивать очень удобно. А что насчет качества жизни?

"Большинство людей в Гонконге много работают. Да, мы знаем, как нужно работать, но знаем, и как лучше расслабиться после работы", - отмечает Чонг.

Флориан Шпигель считает прекрасные условия для отдыха одним из секретов привлекательности Гонконга: "Я много бываю на свежем воздухе, люблю спорт: в Гонконге у нас сотни пешеходных маршрутов. Можно взять напрокат лодку, побывать на красивейших пляжах. Еще я каждые выходные катаюсь на велосипеде, для этого отлично подходят парки. Здесь замечательный досуг, это одна из составляющих магии Гонконга".

В 2018 году Гонконг в очередной раз занял лидирующие позиции в рейтингах стран по показателю благоприятности делового климата; регион намерен и впредь оставаться оазисом и для успешных инновационных стартапов, и для признанных тяжеловесов от бизнеса.