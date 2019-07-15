ЕС пытается спасти ядерное соглашение с Ираном

На встрече в Брюсселе министры иностранных дел Евросоюза пытаются спасти соглашение о ядерной программе Ирана. Из него вышли Соединённые Штаты, а Иран ускорил обогащение урана.

Глава британского Форин офиса считает, что сделка задержала создание им атомного оружия.

«Ирану осталось не менее года на получения ядерной бомбы, - сказал Джереми Хант. - Ещё есть небольшое окно, чтобы поддержать в сделке жизнь.»

Франция надеется, что общими силами Европа заставит Иран выполнять Совместный всеобъемлющий план действий, (в разработке которого участвовала и Россия). Впрочем, испанский министр, назначенный следующим главой европейской дипломатии, подверг критике действия Вашингтона, в том числе его попытки привлечь другие столицы в возобновлению международных санкции против Тегерана:

«Мы решительно против этого, мы не признаем экстерриториальности, которой США наделяют свои законы, - сказал Жозеп Боррель. - Для нас ядерное соглашение с Ираном является основополагающим, и мы делаем все возможное, чтобы сохранить его. Мы знаем, насколько это трудно, учитывая отношение Соединённых Штатов ".

Борель проинформировал коллег о задержани в Гибралтаре иранского танкера, который в обход санкций направлялся в Сирию. Затем он принял поздравления от уходящей с поста Верховного представителя ЕС по внешней плитике и безопасности Федерики Могерини.

Иран — не единственная тема встречи. Министры иностранных дел ЕС обсудят бурение на газ, которое ведёт в экономической зоне Кипра Турция.