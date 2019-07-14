Венесуэла

Похищение или задержание охранников Гуайдо?

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 Марика Димитриади 
Похищение или задержание охранников Гуайдо?
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Венесуэльские власти задержали двух сотрудников команды, которая отвечает за безопасность лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Министр связи заявил, что мужчины были задержаны по подозрению в попытке незаконно продать оружие, которое, по словам Хорхе Родригеса, очень похоже на то, что было украдено у Национальной гвардии во время весенних беспорядков.

Сам Хуан Гуйдо в тот момент находился в штате Трухильо. В своем Twitter он написал, что двое членов его команды были похищены в столице и что, возможно, они подвергаются пыткам.

Накануне на акцию в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро вышли тысячи жителей Каракаса. Они не согласны с выводами Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, которая написала в докладе, что в Венесуэле подорвано верховенство права. Сам Мадуро заявил, что доклад Бачелет полон лживых утверждений.