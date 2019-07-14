Египет

Пирамиды ждут туристов

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 Михаил Саленков 
Пирамиды ждут туристов
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Власти Египта открыли для посещения древнейшие пирамиды, которые находятся недалеко от столицы страны Каира.

Считается, что на этот шаг правительство решилось для увеличения притока туристов, заметно снизившегося в результате политического кризиса, разразившегося в Египте после переворота 2011 года.

Министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани сообщил, что в некрополе Дахшур египетские археологи обнаружили несколько саркофагов, сделанных из камня, глины и дерева, часть из них - с мумиями.

"Дахшур - очень важное археологическое место. Здесь по меньшей мере пять пирамид. Две пирамиды Снофру - Ломаная и Розовая, а также пирамиды Среднего царства - Аменемхета II, Сенусерта III и Аменемхета III".
Халед аль-Анани
министр по делам древностей Египта

Здесь же были найдены погребальные маски и инструменты для работы с камнем, датируемые VII-IV веками до нашей эры.

Министр отметил, что археологические исследования в Дахшуре возобновятся в августе.