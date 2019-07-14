14 июля в Ницце: праздник сквозь слёзы

Впервые за три года жители Ниццы смогли увидеть салют по случаю Дня взятия Бастилии. Для жителей этого французского города 14 июля – это не только национальный праздник, но и годовщина теракта, который в 2016 году унес жизни более 80 человек.

Фейерверк стал символом возрождения и возвращения к обычной жизни. Но тем не менее по просьбе ассоциаций, которые представляют родственников жертв, устроить салют было решено не 14, а 13 июля.

Говорят местные жители:

- Мы не думаем непрерывно о том, что произошло в тот день. У нас нет страха. Мне кажется, нам не нужно бояться.

- Конечно, если вы из Ниццы, то для вас эта дата имеет огромное символическое значение. Грусть не прошла до сих пор. В этом ни у кого нет никаких сомнений.

Три года назад выходец из Туниса Мохамед Лауэж-Булель направил грузовик в толпу людей, которые наблюдали за салютом на Английской набережной. Нападавшего застрелила полиция. Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".