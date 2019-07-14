Индонезию вновь трясет

Землетрясение магнитудой 7,3 посеяло панику в Индонезии. Эпицентр располагался в 170 километрах от города Тернате, который находится на Молуккских островах. Очаг залегал на глубине 10 километров. После этого произошло еще несколько подземных толчков магнитудой 5. Но в метеорологическом агентстве поспешили успокоить местных жителей и туристов: угрозы цунами нет. О возможных жертвах и разрушениях информация не поступала.

Неделю назад в Индонезии произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,9. Очаг располагался в Молуккском море. А в конце июня Индонезию сотрясли подземные толчки магнитудой 7,3.