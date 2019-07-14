Гризманн одной ногой в "Барселоне" - "Атлетико" недоволен

Антуан Гризманн уже примерил форму "Барселоны". Ожидается, что француз поставит подпись под контрактом с "сине-гранатовыми" в воскресенье вечером. "Я очень счастлив, у меня надежд. Моя цель - выиграть чемпионат Испании, кубок страны и Лигу чемпионов", - сказал Гризманн в интервью каналу Barça TV.

В пятницу было объявлено о том, что каталонский клуб заплатил мадридскому "Атлетико" 120 миллионов евро. Контракт с французом рассчитан на пять лет. Но переход Гризманна в стан "сине-гранатовых" не обошелся без скандалов. "Атлетико" грозит подать в суд на "Барселону". Мадридский клуб заявил, что каталонцы должны заплатить за Гризманна 200 миллионов евро, поскольку соглашение между игроком и Барселоной было достигнуто до того, как сумма отступных уменьшилась до 120 миллионов.