В сентябре во Франции появятся космические войска. Об этом накануне национального праздника – Дня взятия Бастилии – объявил президент республики Эммануэль Макрон. По словам министра обороны Флоранс Парли, в состав войск изначально войдут 200 человек, в дальнейшем это число будет увеличено. Центр военно-космического командования будет расположен в Тулузе.

Для развития и укрепления наших космических возможностей в сентябре в составе военно-воздушных силах будет создано космическое командование, которое в конечном итоге будет преобразовано в Воздушно-космические силы Эммануэль Макрон Президент Франции

По словам Макрона, обеспечение космической безопасности необходимо для того, чтобы защитить граждан страны. Еще в прошлом году министр обороны Парли говорила о том, что Франция хочется добиться большей космической автономности в условиях нынешней космической военной гонки.

Заявление Макрона прозвучало через год после того, как президент США Дональд Трамп распорядился создать Космические силы Соединенных Штатов, которые должны быть сформированы к 2020 году. В Пентагоне сообщили, что служить в этих войсках будут от 15 до 20 тысяч человек.