Президент Франции Эммануэль Макрон возглавил военный парад на Елисейских полях в Париже по случаю национального праздника – дня взятия Бастилии. В качестве почётных гостей на параде присутствовали федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Саули Ниинистё, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Публике были продемонстрированы ряд технических инноваций: флайборд, роботы и беспилотные летательные аппараты. Над главным проспектом французской столицы пролетели десятки самолётов и вертолётов. Всего в параде приняли участие 4300 военных, 196 бронемашин, 237 лошадей

В этом году парад прошёл под девизом «Защитим вместе». Кроме французских военных в нём участвовали военнослужащие из ещё 9 стран, входящих в «Европейскую инициативу вмешательства», созданную в 2018 г. по инициативе президента Макрона. Её цель – заложить основы единой европейской армии и получить в распоряжении отряды, готовые к совместным военным действиям в случае серьёзного вызова.