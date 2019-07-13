С-400 уже в Турции, несмотря на недовольство Вашингтона

На турецкую авиабазу Мюртед в пригороде Анкары приземлился четвёртый российский самолёт с партией элементов для зенитно-ракетных комплексов С-400. Их поставки начались в пятницу. Турция приобрела российские ракетные системы, несмотря на давление со стороны США. Вашингтон требовал от Анкары отказаться от сделки и взамен приобрести американские зенитно-ракетные комплексы Patriot. Но позиция турецкого правительства оказалась неизменной.

Ещё раз напоминаю, что приобретение С-400 – вопрос решённый и процесс идёт полным ходом. Мы координируем его, предоставляя разрешения самолётам и персоналу. Наше министерство обороны уже сделало заявление по этому поводу. В настоящее время трудностей не наблюдается и поставки продолжаются нормальным порядком. Мевлют Чавушоглу министр иностранных дел Турции

В ответ на приобретение российских ракетных систем США угрожают прекратить поставки в Турцию самолётов Ф-35 и исключить её из программы производства этих самолётов.

«Прежде всего, я хочу сказать, что мы в курсе начавшихся поставок в Турцию С-400, – заявил и.о. министра обороны США Марк Эспер. – Наша позиция по поводу Ф-35 не изменилась. Я буду обсуждать этот вопрос с моим турецким коллегой [Хулуси] Акаром».

Американские военные утверждают, что радиолокационная система С-400 сможет предоставить российским военнослужащим секретную информацию о F-35. Турецкие специалисты отрицают такую возможность и связывают позицию официального Вашингтона с экономической конкуренцией.